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Представлен смартфон OnePlus 16 с батареей 9000 мАч — цена от 75 000 рублей

Представлен смартфон OnePlus 16 с батареей 9000 мАч — цена от 75 000 рублей
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Компания OnePlus провела презентацию своего нового флагманского смартфона — OnePlus 16 сохранил прежний дизайн, обновив «начинку» до самых современных деталей.

Телефон работает на мощнейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, получив усиленное охлаждение и частоту кадров в играх до 185 FPS. OnePlys 16 будет оснащён сразу четырьмя камерами (основная на 200 мегапикселей) и объёмной батареей на 9000 мАч.

Пока смартфон доступен только для китайского рынка — минимальная цена за предзаказ составит 5999 юаней (около 75 тыс. рублей). На выбор есть три цвета OnePlus 16: серебристый, песочно-оранжевый и чёрный.

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