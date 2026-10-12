Брат m0NESY намекнул на возможный переход снайпера в Team Spirit

Андрей Осипов, брат снайпера Team Falcons Ильи m0NESY Осипова, намекнул на продолжение карьеры российского киберспортсмена в новой команде по CS 2.

В социальных сетях он перечислил ассоциации с тегами, за которые ранее выступал игрок, завершив мысль отсылкой к будущему клубу.

Самурай, сокол, а теперь д...?

В сообществе публикацию расценили как указание на Team Spirit. До перехода в Falcons Осипов представлял G2 Esports («самураи»), саудовскую организацию называют «соколами», а маскотом Spirit является дракон. Ранее инсайдер Себастьен KRL Перес заявил, что неназванный тир-1 клуб находится на финальной стадии переговоров по выкупу снайпера.