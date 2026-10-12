Вышел трейлер мультфильма «Билли и мир магии» от Disney — премьера в ноябре

Компания Disney представила полноценный трейлер своего нового мультфильма «Билли и мир магии» (в оригинале — Hexed).

Мультфильм расскажет про импульсивную девочку-подростка Билли, у которой обнаруживаются магические способности, которые переносят её в волшебный мир ведьм. Вместе со своей мамой героине предстоит раскрыть семейные тайны, связанные с этой вселенной.

Видео доступно на YouTube и во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Disney.

Режиссёром ленты выступила Фон Вирасунторн — ранее она работала художником-раскадровщиком в «Холодном сердце», «Моане» и «Зверополисе», а также писала сценарий к «Райи и последнему дракону».

«Билли и мир магии» выйдет в зарубежный прокат 18 ноября 2026 года, в России ленту начнут показывать позже.