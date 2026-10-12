M0NESY продлил контракт с Team Falcons по CS 2 до конца 2030 года

Российский снайпер Илья m0NESY Осипов продлил соглашение с киберспортивной организацией Team Falcons по Counter-Strike 2. Новый контракт игрока рассчитан до 2030 года.

Ранее инсайдер Себастьен KRL Перес сообщал о возможном уходе снайпера в другой клуб, а брат киберспортсмена Андрей Осипов оставил намёк с буквой «д», который комьюнити сочло отсылкой к Team Spirit. После официального анонса Осипов-старший пояснил свою публикацию в социальных сетях.

Домой, конечно… А вы о чём подумали? Очень рад, что мы продолжаем эту историю вместе с Falcons. Впереди ещё много побед. Увидимся в Пекине.

Сама организация в шутливой форме поблагодарила инсайдера KRL за помощь в создании интриги вокруг контракта:

Огромное спасибо KRL за то, что помог нам заставить CS-сообщество немного понервничать.

На данный момент состав Falcons продолжает подготовку к следующим турнирам сезона.