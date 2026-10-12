15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер второго сезона мультсериала для взрослых «Частые побочные явления» от Adult Swim

Тизер второго сезона мультсериала для взрослых «Частые побочные явления» от Adult Swim
Комментарии

Студия Adult Swim представила продолжение своего мультсериала «Частые побочные явления». Второй сезон шоу про борьбу школьников против лобби фармацевтов начнёт выходить 24 января 2027 года.

Шоу рассказывает про двух друзей, которые обнаруживают чудо-гриб, действующий как лекарство от всех болезней. Позже герои понимают, что нашли гриб не первыми — фармацевтическая компания и американское правительство во что бы то ни стало пытаются скрыть существование идеальной вакцины.

Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Первый сезон «Частых побочных явлений» вышел в 2023 году и был тепло принят аудиторией: на Rotten Tomatoes мультсериал получил 100% «свежести» от критиков и 91% от зрителей.

Материалы по теме
Вышел трейлер мультфильма «Билли и мир магии» от Disney — премьера в ноябре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android