Тизер второго сезона мультсериала для взрослых «Частые побочные явления» от Adult Swim

Студия Adult Swim представила продолжение своего мультсериала «Частые побочные явления». Второй сезон шоу про борьбу школьников против лобби фармацевтов начнёт выходить 24 января 2027 года.

Шоу рассказывает про двух друзей, которые обнаруживают чудо-гриб, действующий как лекарство от всех болезней. Позже герои понимают, что нашли гриб не первыми — фармацевтическая компания и американское правительство во что бы то ни стало пытаются скрыть существование идеальной вакцины.

Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат Adult Swim.

Первый сезон «Частых побочных явлений» вышел в 2023 году и был тепло принят аудиторией: на Rotten Tomatoes мультсериал получил 100% «свежести» от критиков и 91% от зрителей.