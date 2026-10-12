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Фестиваль кулинарный в Steam (Стим) 2026 — что купить, скидки, какие игры на распродаже

В Steam стартовал Кулинарный фестиваль со скидками на сотни игр
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12 октября в Steam начался Кулинарный фестиваль. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику игр про еду и готовку с большими скидками.

Интересные предложения на Кулинарном фестивале в Steam в России

Распродажа игр на тематику групповых ролевых игр в Steam продлится до 19 октября 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.

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