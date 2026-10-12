В Steam стартовал Кулинарный фестиваль со скидками на сотни игр
12 октября в Steam начался Кулинарный фестиваль. На протяжении ближайшей недели игроки смогут приобрести множество игр на тематику игр про еду и готовку с большими скидками.
Интересные предложения на Кулинарном фестивале в Steam в России
- Barfender: CO-OP Bar Simulator — 442 рубля (- 25%)
- PlateUp! — 65 рублей (- 90%)
- Tavern Keeper — 888 рублей (- 30%)
- Travellers Rest — 487 рублей (- 20%)
- Farm to Table — 396 рублей (- 40%)
- Pizza House Simulator — 442 рубля (- 25%)
- Vacation Cafe Simulator — 561 рубль (- 25%)
- Ale & Tale Tavern — 175 рублей (- 61%)
- Burgie's Cozy Kitchen — 139 рублей (- 30%)
- The Chef's Shift — 294 рубля (- 40%)
Распродажа игр на тематику групповых ролевых игр в Steam продлится до 19 октября 20:00 мск. На протяжении недели размер скидок будет неизменным.
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