Rimworld перейдёт с Unity на новый движок — игра работает в разы быстрее

Студия Ludeon Studios опубликовала новый пост в блоге игры Rimworld в Steam. В нём разработчики одной из самых высокооценённых игр в истории платформы объявили о выпуске глобального апдейта под версией 1.7 — он уже доступен в бета-версии.

Так, вместе с выходом патча Rimworld полностью перейдёт с Unity на новый движок — Waylith Engine. Разработчики отмечают, что вместе с ним игра работает быстрее вплоть до четырёх раз. Даже с тяжёлыми сборками с 1500 модами Rimworld запускается всего за шесть минут, хотя на текущей версии 1.6 процедура занимает около 14 минут.

Вместе с версией 1.7 RimWorld перейдёт с Unity на Waylith Engine, наш собственный движок. Игра выглядит и играется точно так же, но, согласно нашим тестам, производительность улучшилась в 2-4 раза. Мы провели стресс-тест колонии на поздней стадии игры и зафиксировали в 2,2 раза более высокую производительность на версии 1.7. Загрузка сборки модов с 1500 модами (!) сократилась с 14 минут до 6 минут. При этом все сохранения, модификации и другие ползунки остались теми же самыми.

Для участия в бета-версии Rimworld необходимо перейти в библиотеку Steam, нажать ПКМ по игре и перейти в Свойства, после чего во вкладке «Версии и бета-версии» выбрать 1.7 Unstable.

В Ludeon Studios отметили, что новый движок поможет авторам в том числе с их новой игрой. Никаких деталей её пока нет, однако до анонса, судя по всему, осталось уже недолго.