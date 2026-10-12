Рэпер Пи Дидди получил травму головы в тюрьме — его перевели в одиночную камеру

Издание TMZ сообщило о новом инциденте, в котором поучаствовал рэпер Пи Дидди (Шон Комбс). Как заявляют источники, осуждённый музыкант получил травму головы, из-за чего он провёл некоторое время вне своего тюремного блока в больнице неподалёку.

Детали инцидента пока неизвестны, однако после него Комбсу оказали первую помощь, после чего он вернулся в тюрьму и был переведён в одиночную камеру. Сейчас жизни артиста ничего не угрожает.

Скандал с рэпером Пи Дидди начался осенью 2024 года, когда рэпера арестовали и предъявили более 100 обвинений, среди которых были в том числе сексуальное насилие и секс-трафик. По некоторым пунктам Комбса в итоге оправдали, однако судья заявил, что те самые 50 месяцев станут «посланием всем насильникам и жертвам, что эксплуатация людей и насилие никогда не остаются безнаказанными». Рэпер должен выйти из тюрьмы 2 марта 2028 года.