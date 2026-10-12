Умер актёр АрДжей Митти, сын Уолтера из «Во все тяжкие»

12 октября стало известно о смерти актёра АрДжей Митти. Молодому человеку было 34 года, по предварительным данным, причиной гибели стало самоубийство. Семья артиста пока не комментировала ситуацию.

АрДжей Митти — известный американский актёр, который сыграл сына Уолтера Уайта в сериале «Во все тяжкие». После этого артист начал получать предложения сыграть в других картинах — среди них, например, боевик «Возвращение» с Уэсли Снайпсом и австралийская комедия «Стендап по дружбе», где актёр сыграл главную роль.

В кино АрДжей Митти обычно играл людей с ограниченными возможностями — актёр с детства страдал от церебрального паралича. Звезда «Во все тяжкие» также входил в инициативу «Привлечение в искусство и СМИ людей с ограниченными возможностями», которая привлекала в Голливуд с врождёнными особенностями.