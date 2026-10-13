Появились новые постеры комедии «Знакомство с Факерами: Новая глава» с Арианой Гранде

Universal Pictures поделилась новыми постерами комедии «Знакомство с Факерами: Новая глава». На них можно увидеть Ариану Гранде и других актёров в их образах.

Первые постеры фильма «Знакомство с Факерами: Новая глава»

Фото: Universal Pictures

Фото: Universal Pictures

«Знакомство с родителями» — серия комедийных фильмов, рассказывающая о незадачливом медбрате Греге Факере, который отправляется к родителям своей девушки, чтобы попросить руки их дочери. В новой ленте Гранде исполнит роль невестки сына Грега Факера. Теперь она будет знакомить своих родителей с отцом и матерью избранника.

Оригинальная лента вышла в 2002 году, получив продолжения в 2004-м и 2010-м. В сумме трилогия собрала более $ 1 млрд в прокате.