Третий сезон сериала «Третий лишний» пока не в работе

Как оказалось, над третьим сезоном сериала «Третий лишний» пока не работают. Об этом рассказала президент Peacock Лиза Катц. По её словам, пока проект поставлен на паузу.

Она подчеркнул, что в приоритете работа над анимационной версией «Третьего лишнего». Анимационное шоу выступит продолжением одноимённой дилогии. Действие мультсериала развернётся спустя 12 лет после событий фильма «Третий лишний 2». Главными героями вновь выступят Джон и его плюшевый медведь Тед. Теперь они живут по соседству, образовав собственные семьи. Несмотря на взросление, герои продолжат проводить вместе время и попадать в приключения.

Комедийное шоу стартует 17 декабря — в этот день состоится премьера восьми эпизодов.