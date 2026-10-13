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Съёмки фильма «Храбрый и смелый» про Бэтмена и Робина начнутся в 2027 году

Съёмки фильма «Храбрый и смелый» про Бэтмена и Робина начнутся в 2027 году
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Производство фильма «Храбрый и смелый» про Бэтмена и Робина стартует в 2027 году. Если планы не изменятся, работать над картиной начнут именно в следующем году.

Картина расскажет о Бэтмене и его сыне Дэмиэне, а сюжет будет вдохновлён комиксами Гранта Моррисона. Судя по всему, лента представит новую версию Тёмного Рыцаря — супергерой Роберта Паттинсона выступает за пределами основной киновселенной.

У «Храброго и смелого» пока нет даже примерной даты релиза. Режиссёром ленты выступит Андрес Мускетти, снявший недавнего «Флэша» с Эзрой Миллером. Он также известен по режиссуре хорроров «Оно» и «Мама».

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