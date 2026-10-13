Джек О’Коннелл не хотел бы играть в кино положительных персонажей

Джек О’Коннелл — актёр, играющий преимущественно отрицательных персонажей. В последние годы его можно было увидеть в роли лидера вампиров в фильме «Грешники» и в роли пророка Джимми в сиквелах ленты «28 лет спустя».

По словам Джека, он бы не хотел играть положительных персонажей. Актёр надеется, что не доберётся до героев, которые вызывают только теплые чувства.

Боже, надеюсь, что нет.

Такой феномен ранее во многом объясняли тем, что играть отрицательных персонажей сложнее и интереснее, потому что они обычно куда глубже, чем главные герои, которые им противостоят. И зрителям такие персонажи нравятся больше.