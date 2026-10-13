Появилось более точное описание детективного сериала «Зодиак» от Marvel

Глава телевизионного направления Marvel Брэд Виндербаум поделился более точным описанием сериала «Зодиак» от Marvel. Ранее таких деталей не было.

«Зодиак» — сериал о международном шпионаже, с путешествиями по всему миру, секретами и предательствами. И ещё в нём будет какой-то безумный состав персонажей.

«Зодиак» — первый новый игровой проект Marvel с момента выхода прошлогоднего «Железного сердца». В то время как киновселенная Marvel добилась огромного успеха на большом экране, а фильм «Человек-паук: Вдали от дома» побил рекорды кассовых сборов, некоторые сериалы были закрыты из-за их непопулярности.