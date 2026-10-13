«Мне будет тебя не хватать». Брайан Крэнстон — о смерти АрДжея Митти из «Во все тяжкие»

Вчера стало известно о смерти актёра АрДжея Митти, который сыграл в сериале «Во все тяжкие» сына Уолтера Уайта. На трагическое событие отреагировал Брайан Крэнстон, сыгравший Уолтера.

По словам Уайта, новость стала для него шокирующей. Ему будет не хватать Митти, а особенно Брайану обидно за то, что несколько недель назад они договорились с АрДжеем встретиться и пообедать, но этого уже не случится.

Я в глубоком отчаянии пишу это сегодня вечером. АрДжей Митти, мой сын из «Во все тяжкие», скончался. Я встретил его, когда ему было всего 14 лет, когда его утвердили на роль Уолтера Уайта-младшего, которую он исполнял с такой радостью и энтузиазмом. Родившись с церебральным параличом, он никогда — ни разу — не позволял этому вызову стать оправданием для чего-либо. Он усердно работал. Я любил его тогда, и любил после того, как популярность «Во все тяжкие» угасла. Мне будет тебя не хватать. Я скучаю, сынок.

АрДжей также входил в инициативу «Привлечение в искусство и СМИ людей с ограниченными возможностями», которая привлекала в Голливуд людей с врождёнными особенностями.