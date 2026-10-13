Фильм «Надежда» вышел в онлайне

Сегодня в онлайне вышел фильм «Надежда». Высокооценённую картину можно посмотреть в зарубежных онлайн-кинотеатрах.

Лента рассказывает историю небольшого корейского городка, где начинают происходить таинственные события. Однажды охотники находят изувеченные трупы животных, после чего они снаряжают экспедицию в лес, чтобы найти виновника, которым оказывается неведомое существо.

Режиссёром ленты выступил На Хон-джин («Вопль»). Главные роли в боевике сыграли Хван Джон Мин и Чон Хо Ён («Игра в кальмара») вместе с известным актёром Майклом Фассбендером («12 лет рабства») и Алисией Викандер («Агенты А.Н.К.Л.»).