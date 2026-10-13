Каллина Лян играла в Fortnite за Чунь-Ли — актриса сыграла её в фильме по Street Fighter

На премьере фильма «Уличный боец» по Street Fighter Каллина Лян, сыгравшая Чунь-Ли, рассказала, что играла в Fortnite с обликом персонажа.

Я даже не осознала всю сюрреалистичность момента, потому что была вся в поту… меня атаковали со всех сторон, я пыталась собирать вещи и стрелять.

Сюжет ленты разворачивается в 1993 году, когда бойцы Рю и Кен знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь Ли, которая приглашает их поучаствовать в мировом бойцовском турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить.

В ленте сыграли рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон Момоа (Бланка), Давид Дастмалчян (М. Байсон), Эндрю Шульц (Дан Хибики), Каллина Лян (Чунь-Ли) и другие артисты.

В кинотеатрах мира картину начнут показывать с 16 октября.