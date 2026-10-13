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Вышел новый постер фильма «Зима в Простоквашино» Сарика Андреасяна

Вышел новый постер фильма «Зима в Простоквашино» Сарика Андреасяна
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«Атмосфера кино» опубликовала новый постер фильма «Зима в Простоквашино». На нём можно увидеть главных героев ленты.

Новый постер фильма «Зима в Простоквашино»

По сюжету в Простоквашине наступила зима, но холодно не только на улице: Матроскин и Шарик поссорились и разделили дом, а в семье Дяди Фёдора назревают проблемы. Чтобы помирить друзей и собрать всех вместе на Новый год, Дядя Фёдор отправляется в деревню. Тем временем в Простоквашино съезжаются его родители и почтальоны из разных уголков страны, и каждому из них предстоит преодолеть собственные трудности.

К своим ролям в продолжении «Простоквашино» вернулись Роман Панков, Павел Прилучный, Лиза Моряк, Иван Охлобыстин и другие актёры. Режиссёром вновь выступил Сарик Андреасян («Домовёнок Кузя»).

Новая картина по знаменитой вселенной выйдет в кинотеатрах России 17 декабря.

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