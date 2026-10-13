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Фильм Ёлки 13 (2026) — дата выхода, когда выйдет, сюжет, трейлер онлайн, актёры

Большой трейлер фильма «Ёлки 13» с Сергеем Буруновым — в кино с 10 декабря
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Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила большой трейлер фильма «Ёлки 13» — новой части новогодней франшизы. Лента выйдет в кинотеатрах России на неделю раньше запланированного: 10 декабря.

Видео доступно во VK-канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Будущий фильм расскажет историю бизнесмена Игоря, на которого гадалка наложила проклятие. Избавиться от него можно, лишь воссоединившись с дочерью, о существовании которой Игорь давно предпочитает не вспоминать. За помощью он отправляется к известному экстрасенсу Александру Шепсу.

Главной звездой ленты выступит Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»). Вместе с ним в «Ёлках 13» также сыграли Валентина Ляпина («Мир! Дружба! Жвачка!»), Александр Шепс («Импровизация») и другие актёры. Режиссёрами выступили Жора Крыжовников («Слово пацана»), Ольга Долматовская («Ёлки 12») и Юрий Коробейников («Ёлки 12»).

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