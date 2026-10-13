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Sony выпустит чёрную PlayStation 5 — в день релиза GTA 6

Sony выпустит чёрную PlayStation 5 — в день релиза GTA 6
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Компания Sony представила новую PlayStation 5 — Digital Edition Midnight Black. Это первая консоль в линейке, выполненная в чёрном цвете. Продажи устройства начнутся 19 ноября — в день релиза GTA 6. Рекомендованная цена устройства составит 55 000 иен (около 30 тысяч рублей).

PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black

PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black

Фото: Sony

Будущая консоль будет эксклюзивом для японского рынка — её можно будет купить, имея местный аккаунт. Дисковод такого же чёрного цвета при желании также можно приобрести отдельно, а объём встроенного накопителя составит стандартные 825 ГБ.

Выпуск PlayStation 5 Digital Edition Midnight Black приурочен к шестилетию устройства — консоль поступила в продажу 12 ноября 2020 года. С тех пор тираж устройства превысил 95 млн единиц, это восьмой результат в истории индустрии.

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