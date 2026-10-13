Комедия «Практическая магия 2» с Николь Кидман и Сандрой Буллок вышла в онлайне

13 октября состоялся цифровой релиз фильма «Практическая магия 2». Продолжение знаменитой комедии уже можно посмотреть в iTunes, Amazon Prime Video и других сервисах.

Таким образом, фильм с Николь Кидман и Сандрой Буллок добрался до цифровых сервисов спустя месяц после выхода в прокат. За этот срок лента собрала в прокате чуть больше $ 100 млн, обойдя первую часть, однако так и не окупившись — бюджет ленты оценивается в $ 75 млн. При этом зрители оценили новинку куда лучше критиков — на Rotten Tomatoes у комедии 91% одобрения.

«Практическая магия 2» рассказывает новую историю из жизни двух ведьм, воспитанных своими эксцентричными тётушками в маленьком городке. Они сталкиваются с предрассудками и с проклятием, которое мешает им найти настоящую любовь. В этот раз сёстры вновь столкнутся с тёмным проклятием, которое грозит раз и навсегда разрушить их семью. К главным ролям спустя 28 лет вернулись Сандра Буллок («Невидимая сторона») и Николь Кидман («Догвилль»).