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«Тебя будет не хватать»: Аарон Пол почтил память АрДжея Митти из «Во все тяжкие»

«Тебя будет не хватать»: Аарон Пол почтил память АрДжея Митти из «Во все тяжкие»
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12 октября стало известно о смерти актёра АрДжея Митти, который сыграл в сериале «Во все тяжкие» сына Уолтера Уайта. На трагическое событие отреагировал его коллега Аарон Пол, исполнитель роли Джесси Пинкмана.

Артист заявил, что находится в полной растерянности от произошедшего. Полу будет очень не хватать друга, а остальных читателей он призвал обращаться в специальные службы, если те испытывают психологические проблемы.

Я в растерянности. Эта новость меня очень огорчила. АрДжей, я люблю тебя, мой друг. Тебя будет не хватать. И всем, кто это читает, пожалуйста, знайте, что вас любят и вы не одиноки. Всегда помните об этом.

АрДжею Митти было 34 года.

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