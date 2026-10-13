«Тебя будет не хватать»: Аарон Пол почтил память АрДжея Митти из «Во все тяжкие»

12 октября стало известно о смерти актёра АрДжея Митти, который сыграл в сериале «Во все тяжкие» сына Уолтера Уайта. На трагическое событие отреагировал его коллега Аарон Пол, исполнитель роли Джесси Пинкмана.

Артист заявил, что находится в полной растерянности от произошедшего. Полу будет очень не хватать друга, а остальных читателей он призвал обращаться в специальные службы, если те испытывают психологические проблемы.

Я в растерянности. Эта новость меня очень огорчила. АрДжей, я люблю тебя, мой друг. Тебя будет не хватать. И всем, кто это читает, пожалуйста, знайте, что вас любят и вы не одиноки. Всегда помните об этом.

АрДжею Митти было 34 года.