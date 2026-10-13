Про Джоан Роулинг выйдет документальный фильм — от «Гарри Поттера» до культуры отмены

Компания BBC анонсировала документальный сериал про британскую писательницу Джоан Роулинг. Проект выйдет в двух частях, у него пока нет даты выхода.

Так, первая часть будет посвящена стремительной карьере молодой писательницы, которая в 1997 году выпускает свой первый роман — «Гарри Поттер и Философский камень». После этого женщина превращается в одного из самых влиятельных авторов в истории книжной индустрии, которая выпустит сразу шесть продолжений истории о Мальчике со шрамом.

Вторая часть документального фильма будет посвящена «отмене» Роулинг и её взглядам на гендерную идентичность, защиту прав женщин, свободу слова и политическую систему Великобритании. В эту часть войдут не только архивные кадры, но и интервью с друзьями и коллегами Роулинг. Возможно, сама писательница также даст интервью для проекта.