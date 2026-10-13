Для God of War Laufey представили коллекционное издание за 14 000 рублей

Компания Sony представила коллекционное издание God of War Laufey — новой части культовой серии. Предзаказы уже начались: в Европе оно обойдётся в € 150 (около 14 тысяч рублей).

Так, в коллекционное издание войдёт небольшая светящаяся статуэтка с Фэй и двумя монстрами, артбук от художников из студии Santa Monica и набор карт, которыми главная героиня пользуется в бою. При этом самой игры в комплекте нет .

Фото: Sony

God of War Laufey выступит продолжением и одновременно спин-оффом God of War 2018 года. Сюжет игры посвящён Фэй, второй жене Кратоса и матери Атрея, которая после своей земной смерти оказывается в загробном мире и пытается оттуда выбраться. Релиз игры состоится 16 февраля 2027 года только на PlayStation 5.