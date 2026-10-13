В ARC Raiders добавили режим против ботов — в нём отключён PvP

13 октября студия Embark выпустила небольшой патч для ARC Raiders. Вместе с ним в игре появилась опция PvE-режима, где игроки могут объединиться для борьбы с роботами ARC. В нём пользователи не могут навредить друг другу и могут сфокусироваться на выполнении квестов и поисках добычи — о подобной функции многие геймеры просили ещё с релиза игры. Других отличий от обычного режима в новом формате нет.

Тест кооп-режима продлится до 20 октября на ПК, PS5 и Xbox Series. По его итогам в студии Embark обдумают реализацию формата PvE на постоянной основе.

Ранее в ARC Raiders вышел крупнейший зимний апдейт Frozen Trail и прошли бесплатные выходные. До 15 октября шутер также продаётся со скидкой в 50% на всех платформах.