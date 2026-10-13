«Худшая точка моей карьеры»: Бен Аффлек — о провальной «Лиге справедливости»

Американский актёр и режиссёр Бен Аффлек побывал гостем подкаста Happy Sad Confused, где он рассказал в том числе о роли Бэтмена в киновселенной DC. Актёр успел сыграть персонажа несколько раз, однако роль в самом масштабном блокбастере — «Лиге справедливости» — он называет одной из худших в карьере.

Аффлек вспомнил, что вся ситуация вокруг фильма была резко негативной. Режиссёру Заку Снайдеру попросту не дали закончить ленту из-за личных обстоятельств, из-за чего ленту доснял Джосс Уидон, режиссёр первых «Мстителей». Сам Аффлек чувствовал себя во время производства просто ужасно, но был вынужден продолжить работу, несмотря на форс-мажор.

Опыт работы над «Лигой справедливости» оказался крайне негативным по целому ряду причин. Некоторые из них были связаны с моим личным состоянием, другие — с трагедией, произошедшей в тот период. Кроме того, я наглядно увидел, как не следует снимать подобные фильмы, когда у студии и режиссёра возникают разногласия. Это серьёзная ошибка. Именно она и погубила проект. Ну и дерьмо же это было. То, как Зака Снайдера отстранили от фильма, и все эти пересъёмки с Джоссом Уидоном… Если говорить о самой худшей точке моей карьеры, то это была именно она.

Оригинальная «Лига справедливости» вышла в 2017 году и получила разгромные отзывы от фанатов и критиков. Спустя четыре года Зак Снайдер выпустил свою версию ленты под одобрение Warner Bros. — четырёхчасовая картина удостоилась куд