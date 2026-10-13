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Российская косплеерша выпустила ролик с Лусией из GTA 6 в реальной жизни

Российская косплеерша выпустила ролик с Лусией из GTA 6 в реальной жизни
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Российская косплеерша Мария Lady Melamori Давыдова представила свою новую работу — косплей-видео по мотивам GTA 6. В нём девушка перевоплотилась в главную героиню экшена Лусию, а зрители наблюдают за ней как бы в формате кинематографичной камеры из видеоигры Rockstar Games.

Видео доступно на YouTube-канале SCENIC COSPLAY. Права на видео принадлежат Lady Melamori.

Так, в небольшом ролике девушка гуляет по району Оушен-Бич, после чего садится в машину и уезжает на выполнение задания. Само собой, миссия завершается успехом с плашкой из культовой GTA: San Andreas. В будущем Lady Melamori планирует выпускать и другие ролики по мотивам видеоигр.

Релиз GTA 6 состоится уже 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами.

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