В Battlefield 6 стартовал пятый сезон — с двумя новыми картами, оружием и быстрым REDSEC

13 октября стартовал пятый сезон поддержки Battlefield 6. Первая треть нового сезона уже доступна всем владельцам игры на ПК, PS5 и Xbox Series.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Так, в игру добавили две новые карты — Vegas Strip и Zone 51. В шутере также появились четыре новых оружия — автомат MK 24, винтовка Cadex CDX-40, пистолет-пулемёт MCX Rattler и пулемёт Zastava M84 M. Кроме того, для REDSEC выпустили режим с быстрыми матчами и возрождениями, а также запустили новый рейтинговый режим.

С 20 октября по 7 ноября в BF6 пройдёт ивент с Dead Space. В нём игрокам нужно будет уничтожать некроморфов в кооперативе с различными наградами в духе серии — с костюмом и импульсной винтовкой Айзека Кларка.

Наконец, с 15 по 19 октября игра станет бесплатной на ПК и PS5. В этот раз геймеры смогут опробовать все доступные режимы и карты, а весь прогресс можно будет перенести в полную версию.