Второй сезон «Чёрного клевера» показал лучший старт в истории и вошёл в топ-2 аниме осени

Стартовые эпизоды второго сезона аниме «Чёрный клевер» стали самыми высокооценёнными в истории серии — это касается как начала всех прошлых частей, так и новых. Первая серия получила на IMDB оценку 9,4, вторая — 9,2.

Кроме того, шоу уже занимает второе место среди всех тайтлов осеннего сезона: «Клевер» уступает только новой части «Монолога фармацевта» как на IMDB, так и на русскоязычном «Шикимори».

Аниме продолжает историю младенцев Асте и Юно, которые были подброшены под церковь одной из деревень. Мальчики выросли, но один смог научиться магии, а другой нет. Однажды герои получают собственную книгу заклинаний и начинают соперничать за звание настоящего Короля-чародея.