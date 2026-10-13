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Боевик «Курьер» с Аланом Ричсоном вышел в онлайне

Боевик «Курьер» с Аланом Ричсоном вышел в онлайне
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13 октября состоялась цифровая премьера фильма «Курьер». Боевик с Аланом Ричсоном уже можно посмотреть на Amazon Prime Video, в iTunes и других онлайн-кинотеатрах.

Таким образом, лента стала доступной для домашнего просмотра спустя месяц после выхода в мировом прокате. За это время общие сборы проекта достигли скромных $ 18 млн. «Курьер» также официально вышел в России 17-го числа и заработал около 50 млн рублей.

«Курьер» рассказывает историю бывшего солдата, который должен доставить печень умирающей семилетней девочке. Его главной проблемой становится то, что за ним гонятся преступники, которые хотят продать орган на чёрном рынке. Главные роли исполнили Алан Ричсон («Джек Ричер») и Оуэн Уилсон («Марли и я»).

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