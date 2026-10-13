«Это чудо. Непредсказуемо»: Юра Борисов — о номинации на «Оскар»-2027

Российский актёр Юра Борисов прокомментировал возможную номинацию на премию «Оскар» за роль в фильме «Искусственный».

Это чудо. Непредсказуемо. Я даже не знаю, что сказать. Мне бы очень хотелось, чтобы люди посмотрели этот фильм. Для меня номинация — не причина думать о подобном. Мне просто нравится узнавать интересных людей.

В октябре издание Variety сообщило, что студия Neon выдвинет Борисова на «Оскар» на лучшую мужскую роль за фильм «Искусственный». При этом Эндрю Гарфилда также продвинут на премию, однако уже за лучшую мужскую роль второго плана.

Если Юру Борисова номинируют на будущую премию, то это будет уже вторая номинация для российского актёра. Ранее артист мог выиграть награду за лучшую мужскую роль второго плана за роль в «Аноре», однако уступил статуэтку Кирану Калкину.

Церемония награждения «Оскара»-2027 пройдёт 14 марта.