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Второй сезон CyberClash по CS 2 пройдёт с LAN-финалом в Казахстане

Второй сезон CyberClash по CS 2 пройдёт с LAN-финалом в Казахстане
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Профессиональная киберспортивная лига анонсировала второй сезон международного турнира CyberClash по Counter-Strike 2. 16 команд из России, СНГ и Европы разыграют призовой фонд в 4 млн рублей.

Групповой этап пройдёт в онлайне с 14 по 18 октября. По две лучшие команды из каждой группы выйдут в плей-офф. LAN-финал впервые состоится за пределами России — 29–31 октября на стадионе Vision в Алматы. Участники финальной стадии смогут заработать очки рейтинга VRS.

Среди 16 приглашённых команд — Johnny Speeds, Fire Flux и Honvéd. Победителем первого сезона стала INOX Division. Призовой фонд по сравнению с дебютным розыгрышем удвоился — с 2 до 4 млн рублей.

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