Вышел трейлер боевика «Зверь» с Сэмюэлем Л. Джексоном — в России с 4 ноября

Компания «НМГ Кинопрокат» представила русский трейлер остросюжетного боевика «Зверь». Ленту начнут показывать в российских кинотеатрах с 4 ноября .

Сюжет фильма расскажет о нападении на президента США — глава государства спасается от вооружённой группировки в своей машине. Однако президентский лимузин «Зверь» оказывается не просто машиной, а настоящим бронированным «танком» с засекреченными возможностями.

Видео доступно во ВКонтакте. Права на видео принадлежат «НМГ Кинопрокат».

Главную роль исполнил легендарный актёр Сэмюэл Л. Джексон («Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный», «Мстители»). Режиссёром «Зверя» выступил Ренни Харлин, ранее снявший «Крепкого орешка 2», «Скалолаза» и хоррор-трилогию «Незнакомцы».