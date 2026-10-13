68% покупателей iPhone 18 Pro в России выбрали один и тот же цвет — у белого всего 2%

Более чем две трети пользователей (68%), предзаказавших iPhone 18 Pro в России выбрали цвет корпуса бургунди — об этом сообщили аналитики «Мегафона». На втором месте — чёрный (18%), реже всего покупают голубой и синий — по 2%.

Также отмечается, что наибольшей популярностью пользуется iPhone 18 Pro Max — 68% предзаказов. На втором месте iPhone 18 Pro (28%), на третьем — iPhone 18 Duo (4%). Лидером по предзаказам стала Москва: 85% всех новых смартфонов Apple покупают именно там.

Официально продажи iPhone 18 Pro стартовали 18 сентября. СМИ сообщили, что огромное количество людей собралось возле магазинов Apple в Китае, Сингапуре, Корее, Индии и других стран.