Представлена новая Apple TV 4K — с чипом iPhone 17 и «Сири»

Apple представила новое поколение своей приставки Apple TV 4K, которая поступит в продаже уже 13 ноября по цене в $ 299 (около 30 тыс. рублей в России после падения ажиотажа).

Среди ключевых нововведений новинки отмечают:

Появление встроенного микрофона, который позволяет управлять приставкой полностью без пульта. На борту также теперь есть Siri AI, которая будет работать только в некоторых странах.

Используется чип A19 — от стандартного iPhone 17. Он даёт значимый рост в производительности, который подойдёт в том числе для запуска современных игр.

Новый пульт, среди функций которого возможность искать его через iPhone очень точным поиском через «Локатор». Также на нём можно будет включить звук.

Если у вас есть HomePod 2, то новая Apple TV 4K может использовать его в качестве дополнительного динамика, позволяя приблизить качество звука к кинотеотральному.

Apple TV 4K Фото: Apple