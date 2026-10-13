Apple представила HomeView — дисплей для управления умным домом с Siri AI

На презентации Welcome Home состоялся анонс нового устройства Apple HomeView — это дисплей с семидюймовым сенсорным экраном, через который можно будет управлять умным домом и всеми девайсами.

HomeView работает на Siri AI и имеет функцию распознавания лиц: искусственный интеллект может запускать отдельный интерфейс для каждого члена семьи (до шести человек), составлять расписание, ставить напоминания и проверять сообщения. Через дисплей можно звонить по FaceTime, слушать музыку, читать рецепты и многое другое.

Фото: Apple

Цена Apple HomeView составила $ 299. Предзаказы уже открыты в восьми странах, первые устройства поступят к пользователям 13 ноября.