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Apple представила HomeView — дисплей для управления умным домом с Siri AI

Apple представила HomeView — дисплей для управления умным домом с Siri AI
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На презентации Welcome Home состоялся анонс нового устройства Apple HomeView — это дисплей с семидюймовым сенсорным экраном, через который можно будет управлять умным домом и всеми девайсами.

HomeView работает на Siri AI и имеет функцию распознавания лиц: искусственный интеллект может запускать отдельный интерфейс для каждого члена семьи (до шести человек), составлять расписание, ставить напоминания и проверять сообщения. Через дисплей можно звонить по FaceTime, слушать музыку, читать рецепты и многое другое.

Фото: Apple

Цена Apple HomeView составила $ 299. Предзаказы уже открыты в восьми странах, первые устройства поступят к пользователям 13 ноября.

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