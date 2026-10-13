GTA 6 выйдет на ПК в начале 2027 года — СМИ

Издание GamesBeat раскрыло примерную дату выхода GTA 6 на ПК. По данным журналистов, экшен доберётся до платформы спустя полгода после выхода на консолях — в начале 2027 года.

В GamesBeat отмечают, что речь идёт именно о первых трёх месяцах следующего года — то есть до 31 марта 2027-го. Если информация подтвердится, то это будет один из самых быстрых портов в истории Rockstar Games: обычно между версиями игр компании проходит около года. Кроме того, неясно, выйдет ли игра сначала в собственном лаунчере Rockstar Games Launcher или сразу доберётся до Steam.

Релиз GTA 6 состоится уже 19 ноября на PS5 и Xbox Series. Игра выйдет с русскими субтитрами. В самой Rockstar Games пока не комментировали информацию СМИ.