Криптовалюта сливера GTA 6 обвалилась до $ 1,7 млн — за $ 30 млн он обещал рабочий билд

В начале октября автор утечек GTA 6 под ником CyberLeek объявил, что выложит в открытый доступ рабочую версию игры, если его криптовалюта достигнет рыночной капитализации в $ 30 млн. Сначала всё шло по плану, но теперь валюта резко потеряла позиции.

Чтобы мотивировать пользователей, CyberLeek выкладывал различные видео с утечками из GTA. Например, недавно он слил геймплей Люсии: в ролике главная героиня разъезжает по Вайс-Сити, ходит по зданиям и прыгает с парашютом — и всё это она делает полностью голой.

Однако 13 октября криптовалюта резко обвалилась до $ 1,7 млн. Теперь сливер вряд ли сможет достичь поставленной цели, хотя некоторые верят, что он всё равно опубликует игру в Сети.