Трейлер криминального триллера «12 12 12» со звездой Marvel Энтони Маки. Премьера в ноябре

Онлайн-кинотеатр Apple TV представил трейлер нового сериала «12 12 12» в жанре криминального триллера. Премьера проекта намечена на 13 ноября.

Сериал расскажет историю ограбления в рамках трёх разных временных отрезков: 12 месяцев планирования, предшествующих ограблению, 12 часов во время самого ограбления и 12 дней после ограбления.

Видео доступно на YouTube и во «ВКонтакте» Права на видео принадлежат Apple TV.

Главную роль исполнил Энтони Маки, известный по фильмам Marvel, где играл Сокола и нового Капитана Америку. В сериале также появятся Джейми Дорнан («50 оттенков серого»), Джек Кеси («Дэдпул 2», «Хэллбой») и Кали Рейс («Обитель зла»).