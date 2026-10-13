Основатель K27 потратил $ 497 тыс. на содержание клуба в 2026 году

Основатель киберспортивной организации K27 Иван Kondrat Кондратов раскрыл сумму, в которую обошлось содержание команды в 2026 году.

По словам руководителя, текущие затраты уже составили почти полмиллиона долларов.

$ 497 052. Именно в такую сумму уже обошёлся 2026 год организации К27.

Заявление появилось на фоне новости о закрытии состава CYBERSHOKE Esports по Counter-Strike 2. Ранее создатель команды Эрик Shokov Шоков рассказал, что девять месяцев содержания ростера из топ-40 мирового рейтинга стоили ему 36 млн рублей личных средств.

С учётом заработанных призовых и трансферов чистый убыток организации составил $ 340,8 тыс. Ключевыми статьями расходов стали зарплаты игрокам и персоналу ($ 245,3 тыс.), перелёты на турниры ($ 54,7 тыс.), трансферные выплаты ($ 45,7 тыс.) и буткемпы ($ 29,8 тыс.).