Полнометражный фильм и оба сериала по «Вратам Штейна» официально вышли в России

Российский онлайн-кинотеатр DEEP объявил о выходе на платформе полнометражного аниме-фильма «Врата Штейна: Зона загрузки дежавю». На аниме-стриминге будет доступна версия с дубляжом от студии Amber.

Также в библиотеку тайтлов добавили оба сериала по франшизе: оригинальный «Врата Штейна» 2011 года и «Врата Штейна: Ноль» (2018). Что касается «Зоны загрузки дежавю», позже лента станет доступна и на «Кинопоиске»

«Врата Штейна» рассказывают о студенте Ринтаро Окабэ, который вместе с друзьями случайно создаёт устройство, способное отправлять сообщения в прошлое. Вскоре герои обнаруживают, что даже небольшие вмешательства могут полностью изменить настоящее: теперь главному герою нужно найти способ спасти близких и вернуть мир в исходное состояние.