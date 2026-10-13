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Вышло полное издание Total War: Shogun 2 — с улучшенной графикой и поддержкой модов

Вышло полное издание Total War: Shogun 2 — с улучшенной графикой и поддержкой модов
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13 октября состоялся релиз Total War: Shogun 2 — Complete Edition. Большое переиздание культовой стратегии про Японию уже доступно на ПК в Steam. Владельцы оригинальной игры могут обновиться со скидкой в 75%.

Видео доступно на YouTube-канале Total War. Права на видео принадлежат SEGA.

Версия Complete Edition получит улучшенную графику с масштабированием интерфейса под разрешение 1440p и 4K, модернизированное управление и десятки новых небольших фракций, а также поддержку модификаций. Издание также включает все дополнительные кампании, в том числе «Рассвет самураев» и «Закат самураев».

Total War: Shogun 2 вышла в марте 2011 года и получила в основном положительные отзывы (90 баллов на Metacritic и премия BAFTA за лучшую стратегию). Проект также считается одной из лучших частей серии среди фанатов: в Steam игру рекомендуют 91% геймеров.

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