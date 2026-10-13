15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали предзаказы Metro 2039 — в игре не будет русского языка

Стартовали предзаказы Metro 2039 — в игре не будет русского языка
Комментарии

Разработчики игры Metro 2039 открыли предзаказы в Steam, PS Store и на других площадках. Согласно информации в описании, экшен не будут переводить на русский язык.

Проект будет доступен на 15 языках, в том числе польском, турецком и чешском. Русского в списке нет (как озвучки, так и текстового перевода меню и субтитров), хотя в начале года авторы планировали перевести игру.

Продолжение постапокалиптической серии выйдет 4 февраля 2027 года на ПК, PS5 и Xbox Series. Сюжет проекта развернётся в 2039 году, спустя три года после событий «Метро: Исход». Это будет первая полноценная часть в серии за семь лет — предыдущая выходила ещё до релиза современных консолей.

Материалы по теме
Видео
Геймплейный трейлер Metro 2039 — новое «Метро» выйдет в феврале 2027 года
Комментарии