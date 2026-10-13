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Фильм Хроники Нарнии (2026) — дата выхода, когда выйдет, трейлер онлайн, сюжет, актёры

Первый трейлер фильма «Хроники Нарнии» от режиссёра «Барби» — в кино с 12 февраля
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер фильма «Хроники Нарнии: Племянник чародея». Экранизация культового романа Клайва Льюиса от Гретты Гервиг («Барби») выйдет 12 февраля 2027 года в кинотеатрах, а на самом Netflix лента появится 2 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Хроники Нарнии» выступит экранизацией книги «Племянник чародея», которая рассказывает о возникновении волшебного мира Нарнии. Роль мудрого льва Аслана сыграет Мэрил Стрип («Мосты округа Мэдисон»), а Белую колдунью воплотит звезда сериала «Сексуальное просвещение» Эмма Маки. Одного из злодеев фильма сыграет Дениз Гоф, известная по сериалу «Андор».

Будущая лента станет одним из первых фильмов Netflix с полноценным релизом в мировых кинотеатрах. Вместе с «Нарнией» компания также выпустит в прокат картины «Чарли и шоколадная фабрика», «Чернила», «Москито Боул», «Новые злоключения Клиффа Бута» и «Чёрный шар».

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