Стало известно, кто сыграет главные роли в перезапуске сериала «Секретные материалы»

Издание Variety назвало имена двух актёров, которые исполнят главные роли в новых «Секретных материалах». Над переосмыслением культового сериала 1990-х работает Райан Куглер (сценарист и режиссёр «Грешников» и фильма «Чёрная пантера: Ваканда навеки»).

Звёздами новой версии X-Files станут Даниэль Дэдвайлер (сериалы «Рустер» и «Медведь») и Химеш Патель («Довод», «Чёрное зеркало» и «Не смотрите наверх»). При этом актёры сыграют совершенно новых персонажей — героев старого сериала возвращать не будут.

Оригинальные «Секретные материалы» выходили с 1993 по 2001 год и стали одним из самых популярных сериалов своего времени. Впоследствии FOX выпустила 10-й и 11-й сезоны, которые вышли в 2016-м и 2018-м соответственно. У перезапуска шоу пока нет даже примерной даты выхода.