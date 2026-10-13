Вышел трейлер перезапуска «Спасателей Малибу» — премьера нового сериала в январе

Телеканал FOX представил трейлер новой версии «Спасателей Малибу». Перезапуск культового сериала начнёт выходить в январе 2027 года, всего запланировано 12 эпизодов.

Видео доступно на YouTube и во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат FOX.

Шоураннером проекта выступает Мэтт Никс — один из авторов сериалов «Правдивая ложь» и «Хорошие парни». В сериале сыграют Хэсси Харрисон («Йеллоустоун») и Стивен Амелл ( «Стрела»).

Оригинальный телесериал о спасателях на пляже Лос-Анджелеса показывали с 1989-го по 1999-й. В Книге рекордов Гиннесса «Спасатели Малибу» упоминается как самое просматриваемое телевизионное шоу за всё время, с более чем 1,1 млрд зрителей.