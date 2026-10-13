Умер Ричард Грей, дизайнер Duke Nukem, Quake и консультант Atomic Heart

13 октября стало известно о смерти Ричарда Грея — знаменитого дизайнера видеоигр. О кончине разработчика сообщили его коллеги из индустрии, мужчине было 68 лет. Последние годы он прожил со своей семьёй в России.

Ричард Грей больше всего известен в игровом сообществе под ником The Levelord. Мужчина приложил руку к культовым шутерам: Duke Nukem 3D, Counter-Strike: Condition Zero, SiN и серии Quake. Фишкой дизайнера стали пасхалки в труднодоступных местах, которые он оставлял на стенах в духе «Тебя не должно быть здесь».

Грей также приложил руку к шутеру Atomic Heart от студии Mundfish. Разработчик выступил консультантом игры после того, как уже ушёл из индустрии.