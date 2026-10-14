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В Сеть попали описания способностей нового агента Valorant с двумя ультимейтами

В Сеть попали описания способностей нового агента Valorant с двумя ультимейтами
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В Сети появились описания способностей нового агента Valorant. Главная особенность персонажа — пассивная способность «Двойная жизнь», которая меняет набор умений в зависимости от стороны: атаки или обороны. Впервые в истории игры у агента будет два разных ультимейта.

Среди базовых способностей — завеса тумана, накладывающая невидимость на проходящих сквозь неё агентов, и возможность копировать фирменную способность союзника. Фирменное умение позволяет проходить сквозь стены и выкатываться с другой стороны.

Ультимейт на стороне атаки создаёт гравитационное поле, отталкивающее и замедляющее врагов. На стороне защиты — антигравитационная звезда, поднимающая противников в воздух с последующим взрывом.

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