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В Deadlock вышел новый герой — Deadman Danny с реактивным ранцем

В Deadlock вышел новый герой — Deadman Danny с реактивным ранцем
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Valve добавила в Deadlock нового играбельного персонажа — Deadman Danny. Герой стал четвёртым из шести, анонсированных в обновлении «Неспящий город».

Danny — летающий боец с ракетной установкой и реактивным ранцем Chimera Mk1. Способность Strix Salvo выпускает ракеты, помечающие врагов для последующих атак. Jettison Fuel сбрасывает тепло с реактивной системы, поджигая находящихся рядом противников. Ультимативная способность Close the Deal наносит массированный взрывной урон по области.

Голосование за порядок выхода двух оставшихся героев, Nurse Harrow и Violet, продолжается. Следующий персонаж появится в пятницу, 16 октября.

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