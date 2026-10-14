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Стартовал сериал «Квест Вижна» от Marvel

Стартовал сериал «Квест Вижна» от Marvel
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Сегодня на Disney+ начал выходить сериал «Квест Вижна». Для просмотра доступны две первые серии, а всего их в шоу будет восемь.

Шоу выступает прямым продолжением сериалов «Ванда/Вижн» и «Это всё Агата». В новом сериале главный герой восстанавливает свою память и возвращает человечность. В проекте также появится Альтрон — злодей из фильма «Мстители: Эра Альтрона». Его вновь сыграл Джеймс Спейдер («Чёрный список»).

Главные роли исполнили Пол Беттани («История рыцаря»), Эмили Хэмпшир («Шиттс Крик»), Орла Брэйди («Иностранец») и другие актёры. Сценаристом и режиссёром выступает Терри Маталас («12 обезьян»).

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